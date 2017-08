Premiere vom Kirschgarten

Berlin: Jugendtheaterwerkstatt Spandau |

Falkenhagener Feld. In der Jugendtheaterwerkstatt, Gelsenkircher Straße 20, hat in der Reihe "Junge Regisseure" am Sonnabend, 2. September, um 19 Uhr die Inszenierung von Till Ernecke "Der Kirschgarten" nach Anton Tschechow Premiere. Weitere Vorstellungen gibt es am 9. September um 19 Uhr sowie am 10. September um 16 Uhr. Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden gebeten. Die Jugendtheaterwerkstatt bittet um vorherige Sitzplatzreservierung unter 37 58 76 23. CS