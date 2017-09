Berlin: Jugendtheaterwerkstatt Spandau |

Falkenhagener Feld. Die Theaterproduktion „EinzigArtig“ des Regisseurs Carlos Manuel über biologische und technische Manipulation für Zuschauer ab 14 Jahren ist am 22. September, um 11 Uhr und am 23. September um 19 Uhr in der Jugendtheaterwerkstatt Spandau, Gelsenkircher Straße 20 zu sehen. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Weitere Information unter 37 58 76 23. CS