Weltreisende im Portrait

Berlin: Evangelische Jeremia-Kirchengemeinde |

Falkenhagener Feld. Pfarrer Jens-Uwe Krüger stellt die Weltreisende Österreicherin Ida Pfeiffer am Montag, 16. Januar, in der Evangelischen Jeremia-Kirchengemeinde vor. Der Vortrag an der Siegener Straße 52 beginnt um 15 Uhr. Der Eintritt ist frei. Ida Pfeiffer, gestorben 1858 in Wien, durchquerte als erste europäische Frau die Insel Borneo und war zudem eine erfolgreiche Reiseschriftstellerin. uk