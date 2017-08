Ebrina Zeisler feierte 100. Geburtstag: Verwandschaft aus Holland zu Besuch

Falkenhagener Feld. Einen ganz besonderen 100. Geburtstag feierte Ebrina Zeisler am 8. August in der Konditorei Fester – mit vielen Nachbarn und ebenso viel Verwandtschaft aus Holland.

Angefangen hat die Spandauer Zeit für die gebürtige Rotterdamerin Ebrina Zeisler im Jahre 1942. Da lernte sie Hans Zeisler kennen, der als deutscher Soldat in Holland stationiert war.Sie folgte ihm in seine Heimat, wo sie seit fast 40 Jahren in derselben Wohnung im Falkenhagener Feld wohnt. Und hier hat sie gewissermaßen eine zweite Familie gefunden. Nachbarn kümmern sich um sie, sind da, wenn es um Einkäufe geht, oder auch um Behördenangelegenheiten. Vor 17 Jahren starb ihr Hans, mit dem sie die Leidenschaft fürs Kegeln und Tanzen teilte, doch durch ihre „Spandauer Familie“ ist sie nie einsam. Beim großen Ehrentag des 100. Geburtstag kam dann die „Spandauer Familie“ mit der großen holländischen Verwandtschaft zusammen.