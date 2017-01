Neujahrsbaby kam um 8.03 Uhr

Berlin: Evangelisches Waldkrankenhaus Spandau EWK |

Falkenhagener Feld. Im Geburtszentrum des Evangelischen Waldkrankenhauses Spandau hat die kleine Benita Jafari als erstes Baby am Neujahrsmorgen um 08.03 Uhr das Licht der Welt erblickt. Sie wog bei ihrer Geburt 3145 Gramm und war 51 Zentimeter groß. Um 1.30 Uhr morgens war die Mutter Behnoush Ali-Mohammadi in den Kreißsaal gekommen. Sie und Vater Hassan Jafari konnten ihre Tochter sechseinhalb Stunden später in die Arme schließen. Mutter und Kind geht es sehr gut. An jedem dritten Dienstag im Monat können werdende Eltern auf einem Informationsabend Wichtiges über die Geburt und das Geburtszentrum erfahren. Der nächste Infoabend findet am 17. Januar ab 20 Uhr im Patientenzentrum im Haus 1 statt. Der Eintritt ist frei, Anmeldungen sind nicht notwendig. CS