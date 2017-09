Informationen zur Unterkunft

Berlin: Paul-Gerhardt-Gemeinde |

Falkenhagener Feld. Die neue Gemeinschaftsunterkunft an der Freudstraße 4 ist bezogen. Jetzt lädt das Bezirksamt erneut Anwohner zu einer Infoveranstaltung über das Haus ein und zwar am 4. Oktober. Auf dem Podium sitzen der Staatssekretär für Integration, Daniel Tietze (Linke), Bürgermeister Helmut Kleebank (SPD), der Betreiber und Mitarbeiter aus dem Bezirksamt und beantworten Fragen. Los geht es um 17.30 Uhr in der Paul-Gerhardt-Gemeinde, Im Spektefeld 28. Gegen den Bau der modularen Unterkunft für Flüchtlinge (MUF) mitten im Wohnkiez hatte viele Anwohner protestiert. Das MUF bleibt drei Jahre und soll danach ein Mietshaus werden. uk