Stadtteiltage von Raed Saleh

Spandau. Zu seinen Stadtteiltagen am 21. und 22. Juli ist der Spandauer SPD-Vorsitzende und Abgeordnete Raed Saleh an mehreren Stellen für die Bürger zu sprechen. Am Freitag, 21. Juli, lädt er ab 9 Uhr zu einem generationenübergreifenden Frühstück auf den Germersheimer Platz. Um 15 Uhr steht er am Infostand am Kolk. Am Sonnabend, 22. Juli, ist dann von 11 bis 15 Uhr Tag der offenen Tür in seinem Bürgerbüro, Marktstraße 1, zu dem auch Senatsmitglieder und weitere Abgeordnete kommen werden. CS