BENN jetzt auch in Spandau

Falkenhagener Feld.

Seit April ist im Falkenhagener Feld West ein Integrationsmanagement am Start. Es heißt „BENN – Berlin entwickelt neue Nachbarschaften“ und ist ein berlinweites Projekt der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen. Das BENN-Team will lokales Engagement unterstützen, Akteure vernetzen, die Kontakte zwischen Alteingesessenen und neuen Bewohnern ankurbeln, gemeinsame Aktivitäten anregen und Hilfestellung leisten. Hintergrund ist der Neubau einer Flüchtlingsunterkunft in Modularbauweise an der Freudstraße 4. Wie berichtet sollen dort im Juni 320 Flüchtlinge mit Bleibeperspektive einziehen. Kontakt zum BENN-Team: über das Quartiersmanagement, Kraepelinweg 3,

30 36 08 02. Ein weiteres Integrationsmanagement soll es rund um die Notunterkunft an der Schmidt-Knobelsdorf-Straße in Wilhelmstadt geben. Die Trägerschaft ist noch in der Ausschreibung.