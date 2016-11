Bürgerforum im FF

Berlin: Klubhaus Westerwaldstraße |

Falkenhagener Feld.

Auf dem 6. Bürgerforum der Sozialen Stadt im Falkenhagener Feld wollen das Quartiersmanagement und die beiden Quartiersräte über die Bedeutung von Nachbarschaft und Ehrenamt diskutieren. Anwohner sind dazu herzlich am 23. November 17 bis 20 ins Klubhaus an der Westerwaldstraße 13 geladen. Diskutiert werden die Fragen: Was brauchen wir für eine gute Nachbarschaft und warum sich ehrenamtlich engagieren? Für die kleinsten Bewohner des Falkenhagener Feldes wird während des Bürgerforums eine kostenfreie Kinderbetreuung angeboten.