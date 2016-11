Familien ziehen Kerzen in der Gartenarbeitsschule Borkzeile

Hakenfelde.

Die Gartenarbeitsschule Borkzeile (Schulumweltzentrum) lädt am 12. November zur Kerzenwerkstatt ein. Unter Anleitung können Familien Kerzen aus Bienenwachs drehen und Anhänger ausstechen. Viele Gießformen sind vorhanden, ehrenamtliche Helfer stehen mit Rat und Tat zur Seite. Ansprechpartnerin ist Marion Thoma. Die Kosten richten sich nach dem individuellen Wachsverbrauch. Los geht es um 15 Uhr in der Schule in der Borkzeile 34. Gegen 18 Uhr endet der Workshop. Anmeldung unter26 30 53 45 oder per E-Mail an gas-foerder-borkzeile@gmx.de . Seit zehn Jahren ist es im Schulumweltzentrum Tradition, dass sich im November Kinder über das Leben im Bienenstock, die Bedeutung der Bienen für die Natur und über die Entstehung von Wachs und Honig informieren und anschließend Kerzen ziehen. Rund 800 Kinder nehmen daran laut Veranstalterin jedes Jahr teil.