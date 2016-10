Kieztreff stellt sich vor

Falkenhagener Feld.

Den "kieztreFF" gibt es schon länger. Doch nicht jeder kennt ihn. Das soll sich jetzt ändern. Das Quartiersmanagement Falkenhagener Feld West lädt am 28. Oktober alle Nachbarn zum Tag der offenen Tür ein, um die verschiedenen Angebote an der Falkenseer Chaussee 199 kennenzulernen. Dazu gibt es Kürbissuppe, Live-Radio, Laternenbasteln für Kinder, eine Einführung ins Schachspiel und warme Getränke. Auch eine Ausstellung aus dem Kindermedienpoint wird an diesem Tag eröffnet. Los geht es um 12 Uhr. Die Türen sind bis 18 Uhr geöffnet. Im Kieztreff treffen sich Anwohner und Nachbarn regelmäßig zum Trödeln, Kaffeetrinken, Kennenlernen, Jobcoaching, Schach oder Bingo. Wer Ärger oder Sorgen hat, kann sich beraten lassen. Kontakt: Quartiersmanagement Falkenhagener Feld West, Kraepelinweg 3,30 36 08 02, www.falkenhagener-feld-west.de