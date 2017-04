Berlin: Sporthalle B.-Traven-Schule |

Falkenhagener Feld. Unter dem Motto "Rock the Wall – Slack the Line" gibt es am Sonnabend, 29. April, einen Familiensporttag in der Halle der B.-Traven-Schule in der Remscheider Straße. Von 11 bis 15 Uhr können Besucher Klettern sowie Slackline-Balancieren und -Springen ausprobieren. Unterstützung gibt es dabei vom Alpinclub Berlin, dem TSV Spandau 1860 sowie von Schülern. Der Eintritt ist frei und jeder Teilnehmer erhält ein Präsent. tf