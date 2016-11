Lange Nacht des Sports

Berlin: Sporthalle B.-Traven-Schule |

Spandau. Am Freitag, 25. November, findet bereits zum 13. Mal die Sportnacht der B.-Traven-Schule statt. Von 19 bis 23 Uhr können sich Aktive in der Halle an der Remscheider Straße wieder beim Klettern, Basketball oder Slackline ausprobieren. Wie immer gibt es Preise zu gewinnen. Umrahmt wird die Veranstaltung von Musik und einer Lightshow. Sie wird von der Schule zusammen mit dem TSV Spandau 1860 und dem Alpinclub Berlin organisiert und vom Bezirksamt unterstützt. tf