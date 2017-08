Spielsommer Spandau, so heißt die neue Aktion des SSC Inkognito 12 Berlin.



Weil sich die Nachfrage der Teilnehmer des nur jeweils einmal im Monat statt findenden Kubb- und Bouletreff vermehrten, hat man sich beim SSC entschlossen einmal in der Woche einen Spieletag auszutragen.



Am 9. + 16. August findet jeweils ab 16.00 Uhr der Spielsommer Spandau statt. Angeboten werden Kubb und Boule. Wo? Auf dem Platz an der Westerwaldstraße vor der Kirche. Mitmachen kann jeder.



Die Aktion ist kostenlos und wird eventuell bis Mitte September verlängert.