Probleme mit Post 2016

Wir haben mit der Post/DHL nur schlechte Erfahrungen gemacht. Abgesehen davon, daß immer wieder Karten im Umschlag (ohne Geld) nicht ankommen, hat ein Paketbote von DHL schon zweimal Päckchen aus Australien! mit dem Vermerk zurückgehen lassen: "Empfänger unter dieser Adresse nicht zu ermitteln", d.h., meine Verwandte mußte auch noch für die ungerechtfertigte Rücksendung Porto bezahlen, obwohl wir seit über 30 Jahren hier wohnen und die Anschrift sehr deutlich lesbar war. DHL hat sich geweigert, das Porto zu übernehmen, obwohl der Fehler hier eindeutig bei DHL lag. Da meine Verwandte sowohl beim ersten, als auch beim zweitenmal das Päckchen noch einmal versandt hat, hat sie also insgesamt jeweil 3mal Porto bezahlt. Beim zweitenmal hat meine Verwandte leider das Anschriftenfeld vernichtet, so daß wir nur den Nachweis von der ersten Zurücksendung haben. Auf meine diesbezügliche Beschwerde hat DHL diesmal gar nicht geantwortet. Für mich liegt der Verdacht nahe, daß einige Paketboten offensichtlich Analphabeten sind, die nicht mal eine (deutliche!) Anschrift lesen können.

Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang die Tatsache, daß die Arbeitsweise von DHL sogar in Australien, hier Brisbane, bekannt ist.

Wir sind dazu übergegangen, öfter Päckchen innerhalb Deutschlands nicht mehr über DHL zu versenden.

Eine weitere schlechte Erfahrung haben wir mit dem Versand eines sehr großen Pakets ( aber innerhalb der erlaubten Größe ) gemacht, das einfach zurückkam, ohne daß bei DHL die Größe nachgemessen wurde, sondern offensichtlich einfach Pi mal Daumen gearbeitet wurde. Hier hat uns aber ein netter DHL Mitarbeiter vor Ort geholfen und das Paket wurde noch mal losgeschickt.

Wir sind also auf DHL und die Briefpost nicht sehr gut zu sprechen.

