Perlen des Neuen Bauens in Bildern

Lichtenberg. Gerade in Lichtenberg gibt es Architektur zu entdecken, die moderne Geschichte schrieb. Darunter ist etwa die erste Plattenbausiedlung des 20. Jahrhunderts in Deutschland. Diese und weitere Perlen des Neuen Bauens hat der Fotograf Giovanni Lo Curto ins Bild gefasst. Am 19. Oktober zeigt er seine Aufnahmen in einer Ausstellung im Ratssaal des Rathauses Lichtenberg, Möllendorffstraße 6. Die Schau flankiert auch den neu erschienenen Architekturführer, der mit Unterstützung der Abteilung Stadtentwicklung des Bezirksamtes Lichtenberg entstand und von Giovanni Lo Curto bebildert wurde. Ausstellungseröffnung ist um 18 Uhr. Eintritt frei. KW