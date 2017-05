Fennpfuhl.

Ob „Ode an den Phlegmatismus“ oder „Down“: Kurze lyrische Texte frei vorzutragen, darum geht es beim „Tubeslam“ in der Jugendfreizeiteinrichtung „Tube“ in der Herzbergstraße 160. Ein „Best Of“ der besten Slammer gibt es hier am 3. Juni ab 20 Uhr zu hören. Weitere Informationen unter91 42 69 04 oder auf www.sozdia.de