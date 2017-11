Berlin: Anton-Saefkow-Bibliothek |

Fennpfuhl. Nächster Termin der Reihe LiteraturDialog in der Anton-Saefkow-Bilbiothek ist Donnerstag, 16. November, um 15.30 Uhr. In den Treffen tauschen sich Literaturliebhaber aus, geben einander Buchtipps und teilen Leseerlebnisse. Außerdem geht es jeweils um ein bestimmtes Thema oder Werk. An diesem Tag steht Literatur rund um Katharina von Bora – die Ehefrau von Martin Luther – im Fokus. Adresse: Anton-Saefkow-Platz 14, Infos gibt es unter 902 96 37 90. bm