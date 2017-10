Berlin: bbg-scheffel-treff |

Friedrichshain/Lichtenberg. Der Autor Ralf Schmiedecke präsentiert am Donnerstag, 2. November, sein Buch "Berlin-Friedrichshain in alten Fotografien". Das passiert aber nicht in Friedrichshain, sondern im bbg-scheffel-treff, Scheffelstraße 14, in Lichtenberg. Beginn ist um 15 Uhr. Das Werk ist im Sutton Verlag erschienen und kostet 20 Euro. tf