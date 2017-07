Ein Express namens Odessa

Berlin: Anton-Saefkow-Bibliothek |

Fennpfuhl. Der Odessa Express – ein Projekt des Trio Scho – stoppt am Montag, 17. Juli, um 19 Uhr in der Anton-Saefkow-Bibliothek, Anton-Saefkow-Platz 14. An Bord haben die Musiker aus der Ukraine und Russland mitreißende Melodien: Russa Nova aus Berlin, dazu Lieder aus Ost- und Westeuropa, die in den ganz eigenen Arrangements des Odessa Express und in zig Sprachen erklingen. Der Eintritt kostet vier, ermäßigt drei Euro, Karten und Infos gibt es unter 902 96 37 73. bm