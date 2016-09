Geschichten schreiben in den Herbstferien

Berlin: Jugendclub Linse |

Lichtenberg.

In den Herbstferien vom 24. bis 28. Oktober findet im Jugendkulturzentrum Linse, An der Parkaue 25, jeweils von 10 bis 14 Uhr der Ferienworkshop „Kreatives Schreiben“ statt. Bei dem Workshop geht es darum, Geschichten zu erfinden und zu erzählen. Die Themen drehen sich dabei um Fragen wie: „Was sehen wir?“, „Wie werden wir uns, wie wird sich die Gesellschaft, die Stadt, die Welt verändern?“, „Welche Träume hält die Zukunft für uns persönlich bereit?“ Unterstützt werden die Kinder und Jugendlichen dabei von Workshop-Leiterin Lena Albrecht. Materialkosten: zehn Euro. Anmeldung bis 17. Oktober per E-Mail an linse@sozdia.de oder unter

55 49 38 49.