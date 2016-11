Mit jiddischer Musik an NS-Pogrome erinnern

Berlin: Kirche am Loeperplatz |

Fennpfuhl. Mit jiddischer Musik wird den Opfern der Novemberpogrome 1938 am Sonnabend, 12. November, ab 16 Uhr in der Alten Pfarrkirche am Loeperplatz gedacht. Der Theologe und Musiker Olaf Ruhl wird humorvoll in die Musik, Sprache und Kultur einführen. Das Gedenken wird organisiert von der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, des Bundes der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA), der Schule am Rathaus und dem Bezirksamt. Der Eintritt ist frei. KW