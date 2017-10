Theaterspiel im Kultur-Monat

Berlin: DAS WEITE THEATER |

Lichtenberg.

Im Rahmen des „Kinder-Kultur-Monats“ präsentiert „Das Weite Theater“, Parkaue 23, am Sonntag, 29. Oktober, um 16 Uhr ein Theaterstück. In „Die 2. Prinzessin oder wie man Erste wird“ geht es um die „großen Nöte kleiner Geschwister“. Christine Müller spielt unter der Regie von Ines Heinrich-Frank. Das Stück ist für Kinder im Alter von vier bis acht Jahren geeignet. Weitere Infos unter www.kinderkulturmonat.de/programm-2017/die-2-prinzessin-oder-wie-man-erste-wird . Der „Kinder-Kultur-Monat“ ist eine Veranstaltungsreihe mit mehr als 100 Veranstaltungen in über 60 Kultureinrichtungen, an der alle Bezirke beteiligt sind.