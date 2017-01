Monika Lakomy im Gespräch

Fennpfuhl.

Das Hörspielmusical "Der Traumzauberbaum" gehört zu den unvergessenen Erfolgen der Schriftstellerin Monika Ehrhardt-Lakomy und ihres verstorbenen Ehemanns, dem Komponisten Reinhard Lakomy. Am 12. Januar ist die Autorin zu Gast in der Veranstaltungsreihe "Gefragte Leute, befragt" im Castello-Einkaufszentrum in der Landsberger Allee 171. Ab 16.30 Uhr wird der Moderator Karl-Heinz Labetzsch mit Lakomy über ihr kreatives Schaffen sprechen. Die Talkrunde wird aufgelockert durch Auftritte der Entertainerin Heike Valentin und der Sängerin Eileen. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen gibt es unter www.castelloberlin.de. KW