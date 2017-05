Abgeordneter eröffnet Büro

Fennpfuhl.

Der Abgeordnete Sebastian Schlüsselburg (Die Linke) lädt am Donnerstag, 1. Juni, zur Eröffnung seines Wahlkreisbüros in die Buggenhagenstraße 19 ein. Ab 18 Uhr gibt es für Bürger die Gelegenheit, mit dem Politiker ins Gespräch zu kommen: Schlüsselburg hat bei den Wahlen zum Abgeordnetenhaus 2016 mit 32,8 Prozent der Stimmen das beste Wahlkreisergebnis seiner Partei in Berlin erzielt. Seit 2012 arbeitete der Jurist im Deutschen Bundestag für die Abgeordnete Gesine Lötzsch (Linkspartei). Weitere Informationen gibt es unter www.sebastian-schluesselburg.de