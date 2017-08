Kandidaten stellen sich vor

Berlin: Castello Einkaufszentrum |

Fennpfuhl. „Bürger fragen – Politiker antworten“ lautet im August und September das Motto im Castello an der Landsberger Allee 171. Im Vorfeld der Bundestagswahl am 24. September stehen die Lichtenberger Kandidaten der SPD, CDU, Grünen und Linken Rede und Antwort. Veranstalter ist die Werbegemeinschaft des Einkaufszentrums. Nach Kevin Hönicke (SPD) und Gesine Lötzsch (Die Linke) ist nun Hannah Neumann (Bündnis90/Die Grünen) an der Reihe: am Donnerstag, 31. August, um 16.30 Uhr begibt sie sich aufs Podium. Wer Fragen an oder Anregungen für die grüne Kandidatin hat, ist herzlich willkommen. bm