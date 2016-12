Wohnen auf dem Prüfstand

Berlin: Rathaus Lichtenberg |

Lichtenberg. Welche Flächenpotenziale es im Bezirk für den Wohnungsneubau gibt, das wird derzeit im Rahmen des "Bereichsentwicklungsplans Wohnen" des Bezirksamts erörtert. Am 5. Januar werden die Ergebnisse aus der Beteiligung der Landesverwaltungen und der Nachbarbezirke an diesem Plan der Öffentlichkeit im Ausschuss für Ökologische Stadtentwicklung und Mieterschutz präsentiert. Der Ausschuss tagt ab 19 Uhr im Rathaus Lichtenberg in der Möllendorffstraße 6 im Saal 100. Er wird auch darüber diskutierten, inwiefern eine Milieuschutzsatzung für den Weitlingkiez sinnvoll wäre. KW