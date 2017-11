Berlin: Anton-Saefkow-Bibliothek |

Fennpfuhl. In der Reihe ExpertenRat geht es am Montag, 13. November, um 18 Uhr um die nichtalkoholische Fettleber. Apothekerin Anke Rüdinger spricht über die Volkskrankheit, über Risiken und Behandlungsmöglichkeiten. Ort der Veranstaltung ist die Anton-Saefkow-Bibliothek am Anton-Saefkow-Platz 14. Die Teilnahme kostet zwei Euro, Informationen gibt es unter 902 96 37 73. bm