Berlin: Schwimmhalle Anton-Saefkow-Platz |

Fennpfuhl

. Die Lichtenberger Linken-Fraktion bietet diesen Monat wieder Schwimmkurse für Kinder im Alter von vier bis zwölf Jahren an. Die Schnupperkurse werden in der Anton-Saefkow-Schwimmhalle, Anton-Saefkow-Platz 1, angeboten. Termine sind am 23. und 26. Oktober jeweils ab 14 Uhr sowie am 30. Oktober um 14 Uhr. Anmeldung unter

902 96 31 20 oder per E-Mail an fraktion@die-linke-lichtenberg.de.