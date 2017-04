Talk mit Gaby Rückert

Fennpfuhl.

Ihre erste Bühnenerfahrung sammelte die 1951 im Osten von Berlin geborene Sängerin Gaby Rückert Ende der 1960er-Jahre, 1978 landete sie ihren ersten Hit "So ging noch nie die Sonne auf" und wurde mit der Band "Yoyo" weiter bekannt. Am 10. Mai ist Gaby Rückert zu Gast bei dem Talk "Gefragte Leute befragt" im Einkaufscenter "Castello" in der Landsberger Allee/Ecke Judith-Auer-Straße. Der Moderator Karl-Heinz Labetzsch führt unterhaltsam durch die Veranstaltung. Anschließend wird Gaby Rückert gemeinsam mit dem ehemaligen Sänger der Band "Drei", Ingo Koster, auftreten. Die Veranstaltung beginnt um 16.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen gibt es unter www.castelloberlin.de