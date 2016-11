Berlin: Tuberkulose-Zentrum |

Lichtenberg.

Am 30. November bleibt das Zentrum für tuberkulosekranke- und -gefährdete Menschen in der Deutschmeisterstraße 24 vorübergehend geschlossen. Als Grund für die Schließung gibt die Bezirksverwaltung in Lichtenberg eine Personalversammlung an. In dringenden Fällen kann man unter

902 96 49 71 Kontakt zu dem Zentrum aufnehmen.