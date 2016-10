Bezirksamt sucht Azubis: Mehr als zwei Dutzend Ausbildungsplätze werden vergeben

Berlin: Bezirksamt Lichtenberg |

Lichtenberg.

Mehr als zwei Dutzend Ausbildungsplätze bietet das Bezirksamt im kommenden Jahr an. Ab sofort werden Interessenten für den Ausbildungsberuf des Verwaltungsfachangestellten in der Fachrichtung Kommunalverwaltung gesucht. Hier sind die Bewerbungen bis zum 31. Dezember möglich. Wer Vermessungstechniker werden will, kann sich ebenfalls bis zum 31. Dezember bewerben. Bis zum 31. Januar geht die Bewerbungsfrist für den Ausbildungsberuf zum Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste in der Fachrichtung Bibliotheken. Gesucht werden außerdem künftige Garten- und Landschaftsbauer – Bewerbungsfrist: 28. Februar. Voraussetzung ist jeweils ein Mittlerer Schulabschluss mit guten Noten in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch. Bewerbungen sind möglich unter www.berlin.de/karriereportal/