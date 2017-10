Karten für die IGA

Hallo,

wir hatten das große Glück, Eintrittskarten und den Bilderband "Gärten der Welt" bei der Berliner Woche zu gewinnen. So zogen wir am Sonntag mit 2 unserer Enkel los um dieses Spektakel zu besuchen. Obwohl wir nicht die Einzigen waren, die den Gedanken des Besuches der IGA hatten und wir an vielen Stellen anstehen mussten, war es ein rundum schöner Tag mit vielen schönen Momenten und Erlebnissen.

Wir möchten uns an dieser Stelle sehr herzlich bedanken, dass uns diese Möglichkeit geboten wurde.

Ihre Fam. Kühnbaum

Gefällt mir