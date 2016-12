Sprechstunde und ein Vortrag

Französisch Buchholz.

Zu ihrer Dezember-Sprechstunde lädt Ortschronistin Anneliese Schäfer-Junker am 10. Dezember von 11 bis 14 Uhr in die Ortschronik Französisch Buchholz in der Freiwilligen Feuerwehr, Gravensteinstraße 10, ein. An diesem Tag ist außerdem ein Power-Point-Vortrag zum Thema „Friedensnobelpreisträger Ferdinand Buisson. 175. Geburtstag (20.12.1841)“ zu erleben. Bitte unbedingt bei der Ortschronistin unter0177/756 55 55,43 07 90 14 oder auf www.hugenottenplatz-berlin.de anmelden.