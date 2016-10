Alle Räder in Ordnung bringen

Französisch Buchholz.

Unter dem Motto „Pimp your bike“ findet am 29. Oktober im Amtshaus Buchholz ein Fahrradreparaturtag statt. Unter Leitung von Günter Graf werden Interessierte bei der Reparatur von Fahrrädern unterstützt. Die Veranstaltung findet von 11 bis 15 Uhr auf dem Hof und im Werkstattkeller in der Berliner Straße 24 statt. Anmeldung und weitere Informationen unter475 84 72 oder per E-Mail an info@amtshaus-buchholz.de