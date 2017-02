Pankow.

Der Blutspende-Bus des DRK ist in nächsten Tagen wieder im Bezirk unterwegs. Am 20. Februar steht er von 14 bis 19 Uhr in Französisch Buchholz vor der Hauptstraße 63, am 23. Februar von 15 bis 19 Uhr vor der Hauptstraße 27 im Ortsteil Wilhelmsruh. Weitere Informationen gibt es im Internet auf www.blutspende.de sowie unter

0800 119 49 11.