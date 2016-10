Aufholjagd bleibt unbelohnt

Französisch Buchholz. Das Lob des Gegners half wenig. „Ein Unentschieden wäre in Ordnung gewesen“, räumte Trainer Steve Ledwig ein, nachdem Berolina Mitte die Buchholzer im Spitzenspiel 2:1 (1:0) besiegt hatte. Die Aufholjagd der Gäste blieb unbelohnt. Es reichte nur zum Anschlusstor durch Alexis Schmoldt (72.). Am Sonntag (12 Uhr, Sportpark Staaken) tritt Buchholz bei Staaken II an.

