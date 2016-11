Buchholz bleibt oben dran

Französisch Buchholz. Bezirksligist SV Buchholz bleibt nach einem 2:1 (0:1)-Sieg am vergangenen Sonntag gegen den Weißenseer FC weiter in der Verfolgergruppe. Elieser Koppehl und Tim Schulze drehten mit ihren Treffern nach der Pause das Spiel. Am Sonntag muss Buchholz um 15 Uhr bei Stern Kaulsdorf in der Lassaner Straße antreten.

