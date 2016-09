Eine böse Heimschlappe

Französisch Buchholz. Gleich mit 1:5 unterlag am vergangenen Sonntag Bezirksligist SV Bucholz dem Frohnauer SC. Die Buchholzer lagen bereits nach 60

Sekunden mit 0:1 in Rückstand und konnten die Partie trotz immensen Bemühens nicht drehen. Schlechte Voraussetzung für das Lokalderby am Sonntag...

