Freitags wird jetzt Schach gespielt

Französisch Buchholz.

Der „Freie Schachclub Französisch Buchholz – zu Ehren von Johann Gottfried Schadow“, der sich im vergangenen Herbst gründete, bietet jetzt regelmäßig Spieltage an. Zu denen sind Schachspieler freitags von 15 bis 17 Uhr willkommen. Treffpunkt ist das Lesecafé im Amtshaus Buchholz in der Berliner Straße 24. Wer Interesse am Schachspielen hat, meldet sich bei Anneliese Schäfer-Junker unter0177 756 55 55 oder per E-Mail info@hugenottenplatz-berlin.de an.