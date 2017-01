Gütesiegel in Gold verliehen

Französisch Buchholz.

Der Sportverein Buchholz ist für seine herausragende und kontinuierliche Vereinsarbeit mit dem Gütesiegel des Berliner Fußballverbandes (BFV) in Gold ausgezeichnet worden. BFV-Mitgliedsvereine können sich darum bewerben. Sie müssen allerdings Qualitätskriterien erfüllen. Unter anderem müssen die Vereine nachweisen, dass ihre Mannschaften regelmäßig am Spielbetrieb teilnehmen, dass sie Vereinsmitglieder aus- und weiterbilden, dass sie ausreichend Schiedsrichter stellen und dass sie das Talent junger Spielerinnen und Spieler fördern. All diese Kriterien erfüllte der SV Buchholz mit Bravour.