Heimniederlage gegen Rixdorf

Französisch Buchholz. Im zweiten Heimspiel mussten die von Armando Schmoldt trainierten Buchholzer die erste Saisonniederlage hinnehmen – 0:1 hieß es am vergamgenen Sonnabend gegen Aufsteiger Rixdorfer SV. Die Schmoldt-Elf findet sich vorerst

auf Platz acht der Tabelle wieder.



Am Sonntag gastiert der SV Buchholz im Rahmen der 1. Hauptrunde des BFV-Pokals bei Landesligist VfB Hermsdorf. Der Anpfiff dieser Partie, bei der der Bezirksligist für eine Überraschung sorgen könnte, erfolgt um 15 Uhr auf dem Sportplatz in der Seebadstraße.

