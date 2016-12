Schulweg soll sicherer werden

Französisch Buchholz.

Für die Schüler der Jeanne-Barez-Schule soll der Schulweg sicherer werden. Dafür sprach sich die BVV auf Antrag der CDU-Fraktion aus. Die Grundschüler müssen zum Teil mehrmals am Tag zwischen dem „gelben Schulteil“ an der Hauptstraße und dem „roten Schulteil“ an der Berliner Straße pendeln. Dabei müssen sie mindestens einmal eine der beiden Hauptstraßen und entweder die Chamissostraße oder die Blankenfelder Straße überqueren. Diese Straßen sind stark befahren, und auf dem Weg befinden sich zahlreiche Ausfahrten von Gewerbebetrieben. In den vergangenen Jahren sei es bereits zu vier Unfällen gekommen, an denen Schulkinder beteiligt waren, berichtet CDU-Fraktionschef Johannes Kraft. Deshalb beauftragt die BVV das Bezirksamt zu prüfen, an welchen Stellen ein besonderes Gefahrenpotenzial vorliegt und wie dieses reduziert werden kann.