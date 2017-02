Einladung zur Frauentagsfeier

Pankow.

Der Pankower Verein „Unternehmerinnen plus“ lädt am 8. März zu einer Frauentagsfeier ein, zu der ihm auch Nichtmitglieder willkommen sind. Diese haben Gelegenheit, die Unternehmerinnen und Freiberuflerinnen sowie die Arbeit des Vereins kennenzulernen und Kontakte zu knüpfen. Die Veranstaltung findet ab 19 Uhr im Café Pankow in der Pankower Straße 28 statt. Zur besseren Planung des Buffets, für das um zehn Euro Kostenbeteiligung gebeten wird, melden sich Interessierte per E-Mail info@unternehmerinnen-plus.de an.