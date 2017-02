Wie archiviert man E-Mails?

Pankow.

Unter dem Motto „Wer hätte das gedacht? Eine E-Mail kostet Sie richtig viel Geld…“ lädt der Wirtschaftskreis Berlin-Pankow am 15. Februar um 16 Uhr zu einer Sonderveranstaltung ein. Übers Jahr bekommen Unternehmer und Freiberufler Tausende E-Mails. Etliche sind sehr wichtig, aber es sind auch viele Spams darunter. Aber wie archiviert man geschäftliche E-Mails entsprechend den gesetzlichen Vorgaben? Darüber und zu weiteren Themen in diesem Zusammenhang wird Michael Rühling, Geschäftsführer der F&M Computer Systemhaus GmbH, informieren. Die Veranstaltung findet im Firmensitz in der Pankstraße 8-10, 13127 Berlin, statt. Die Teilnahme ist kostenfrei, aber um Anmeldung per E-Mail an geschaeftsstelle@wirtschaftskreis-pankow.de wird gebeten.