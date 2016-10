Kiosk wird saniert

Berlin: Perelsplatz |

Friedenau.

Der Kiosk in der Grünanlage des Perelsplatzes an der Lauterstraße wird bis Herbst 2017 umfänglich saniert. Der Bezirk nimmt dafür 400 000 Euro in die Hand. Darin inbegriffen ist die Wiederherstellung der denkmalgeschützten Außenanlage. Laut Baustadtrat Daniel Krüger (CDU) seien darin Forderungen der Denkmalschutzbehörde noch nicht „eingepreist“. Der Denkmalschutz will sich aber nach eigenem Bekunden an den Kosten beteiligen. Wie in der Vergangenheit soll der Kiosk auch künftig einen Imbiss beherbergen. Das Bezirksamt hat ein Interessenbekundungsverfahren eröffnet. Dezernent Krüger: „Wir werden sehen, welche Interessenten mit welchen Konzepten sich melden.“