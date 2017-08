Trinkbrunnen am Breslauer Platz

Berlin: Breslauer Platz |

Friedenau.

Der Ausschuss für Straßen, Verkehr, Grün und Umwelt hat sich am 24. Juli entschieden: Auf dem Breslauer Platz wird ein Trinkwasserbrunnen installiert. Die BVV wird in ihrer Sitzung nach der Sommerpause darüber abschließend abstimmen. Bevor Wasser aus einem wartungsarmen Trinkbrunnen „nach Wiener Modell“ sprudelt, muss das Bezirksamt zunächst mit den Wasserbetrieben Gespräche führen, ebenso mit den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) über die Installation eines eigenen Wasseranschlusses und -zählers im Untergeschoss des BVG-Pavillons auf dem Platz. Der Ausschuss wird die Bemühungen des Bezirksamts genau verfolgen und erwartet einen Bericht in der BVV bis Oktober.