Initiative klärt Verbraucher auf

Friedenau.

Die Verbraucher Initiative führt ihre Informationsreihe „Verbraucher 60 plus“ fort. Gemeinsam mit erfahrenen Fachreferenten klärt sie gezielt ältere Bürger zu den Themen „Abzocke“, „Gesundheit“ und „Internet“ auf, so am 30. September von 17 bis 19.30 Uhr im Nachbarschaftshaus Friedenau, Holsteinische Straße 30. Eine Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos; weitere Informationen unter www.verbraucher.org