Tim-Thilo Fellmer liest: Fuffi der Wusel

Wer oder was sind die Wusel?

„Die Wusel haben immer gute Laune, außer sie haben keine gute Laune.“ Vor allem haben sie aber eines gemeinsam: eine rote Locke am Bauchnabel. Und gerade die ist Fauzie abhanden gekommen.

Auf der Suche nach ihr erleben Fuffi und Fauzie ein un- gewöhnliches Abenteuer. Sie begegnen dem Zauberer Hasselrassel und einem echten Schwarzhalsallesfresser.



Kommt vorbei und hört selbst, was Fuffi und Fauzi alles erleben.



Die Lesung ist kostenlos für Kinder im Alter von 5-7 Jahren, Eltern, Großeltern und Geschisterkinder.



Die Aktion zum Bundesweiten Vorlesetag der Deutschen Angestellten Akademie GmbH Berlin im Rahmen des Projektes Alpha.5 und mit Unterstützung des Nachbarschaftsheimes Schöneberg e. V.