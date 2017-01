Zwei Finger abgerissen

Friedenau.

In der Silvesternacht haben sich mehr als ein Dutzend Berliner beim Hantieren mit Böllern und Raketen schwer verletzt. Schon am frühen Morgen ereignete sich ein folgenreicher Unfall in Friedenau. Einem 28-Jährigen explodierte ein Böller in der Hand. Ihm wurden zwei rechte Finger abgerissen. Der Mann hatte am offenen Schlafzimmerfenster mit einem nicht zugelassenen Feuerwerkskörper geböllert, der sofort explodierte. Scheiben gingen zu Bruch. Der Mann erlitte zusätzlich Schnittwunden. Er muss stationär behandelt werden. Die Polizei fand in seiner Wohnung weitere illegale Feuerwerkskörper.